15 köyün kullandığı yolda heyelan ve çökme tehlikesi 

Yağışlı havalarda kaya parçalarının yuvarlandığı, yer yer çökmelerin meydana geldiği yol, kazalara davetiye çıkartıyor. Eski Sinop yolunu kullanmak zorunda olan köylüler ve şoförler, sürekli tedirginlik ve korku içinde…

KIŞ AYLARINDA SIKINTI BÜYÜYOR

Kargı Kızılırmak boyu köylülerinin kullandığı eski Sinop yolunda kış mevsiminde tehlikenin boyutu daha da artıyor. Kışın barajın kenarındaki gereksiz viraj ve rampalardan dolayı çekilen eziyet, şoförleri canından bezdirdi.

Yoğun kar yağışından dolayı yollar kapanırken, rampalar ise buz tuttu. Özel İdare veya Karayolları ekiplerinin temizleme, tuzlama çalışmalarına önem vermediği yolda sürekli kazalar oluyor.

Yol güzergahındaki köylerde ise yaşanan sorunlardan dolayı göç başladı, köylerin nüfusu sürekli azalıyor. Geçtiğimiz yıl bu bölgede köy yangını yaşanırken, İtfaiye ekiplerinin gelip de müdahale edemediği yangında 2 kişi de hayatını kaybetti.

HEM HEYELAN HEM KAR-BUZ

Kargı İlçesi’nin Saraycık Köyü yakınlarındaki eski Sinop yolunda, geçmiş yıllarda Boyabat Barajından dolayı yapılan çalışmaların etkisiyle sürekli heyelan ve çökme meydana geliyor.

Konuyla ilgili sıkıntılarını dile getiren köylüler, yolda gerekli trafik işaret ve levhalarının olmadığını söyledi. Köylüler, “İl Özel İdaresi’ne durumu bildirdiğimizde gerekli levha ve işaretlerin var olduğunu söylüyor ve topoğrafik şartlardan dolayı yolun böyle olması gerektiğini ifade ediyorlar. Her milletvekili seçimden önce gelip inceleme yapıyor, “yolu düzelteceğiz” diyor ama yapılan herhangi bir çalışma yok. Yolda devamlı heyelan meydana geliyor, kaya parçaları yuvarlanıyor. Bu yol sürekli hayati tehlike arzediyor. Yağışlı havalarda yoldan kayalar düşüyor. Bu yolda sık sık kazalar yaşanıyor. Yaralıları hastaneye yetiştirmekte geç kaldığımız için zaman zaman ölüm olayları yaşanıyor. Köylerde yangın çıktığında ise itfaiye ekipleri yolun durumundan dolayı zamanında müdahale edemiyor. Kargı’ya bağlı 10 köy, diğer illere bağlı da 5 köy olmak üzere toplam 15 köy bu yolu kullanmak durumunda kalıyor” dedi.

Köylüler, yolda bir ön önce gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

(Haber Merkezi)

