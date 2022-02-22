“15 köyün kullandığı yol Karayolları ağında değil”
Çorum’un Kargı İlçesinden Sinop’a bağlantı sağlayan ve 15 köyün kullandığı yolda yaşanan heyelan ve çökme tehlikesi ile ilgili Karayolları tarafından açıklama yapıldı.
Özellikle yağışlı havalarda kaya parçalarının yuvarlandığı, yer yer çökmelerin meydana geldiği yolun kazalara davetiye çıkardığını dile getiren ve eski Sinop yolunu kullanmak zorunda kaldıklarını dile getiren köylüler ve şoförler önlem alınmasını istemişti.
Karayolları Bölge Müdürlüğü söz konusu yolun İl Özel İdaresi yol ağında bulunduğunu açıkladı.
Kargı Kızılırmak boyu köylülerinin kullandığı eski Sinop yolu ile ilgili yapılan açıklamada Karayolları’nın temizleme tuzlama gibi çalışmaları aksattığının ifade edildiği belirtilirken “Adı geçen yol harita üzerinde gösterilmiş olup kurumumuz sorumluluk ağında bulunmamaktadır. Söz konusu yol İl Özel İdare ağında bulunup, Karayolları Bölge Müdürlüğü ağında yer almamaktadır” denildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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