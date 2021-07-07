Zabıta ekipleri megafonla aşı çağrısı yaptı
Çorum’un İskilip ilçesinde semt pazarsına Covid-19 aşı noktası kuruldu. İskilip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, megafonla aşı çağrısı yaptı.
İskilip 07.07.2021, 13:21 07.07.2021, 13:39
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Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İskilip Belediyesi ve Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğiyle ilçede kurulan semt pazarına Covid-19 aşı noktası kurdu. Vatandaşlar, randevu almadan aşılarını olma imkanı buldu. Zabıta ekipleri ise ellerine aldıkları megafonla, “Sağlık Bakanlığı aşı merkezi kuruldu, aşı olmak isteyenler randevusuz aşı olabilirler” şeklinde anons yaparak, pazara alışveriş için gelenleri aşı olmaları konusunda uyardı. (Yusuf ÇINAR)
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