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Yeşil İskilip için kollar sıvandı

İskilip Belediyesi, yeniden yeşil İskilip için şehrin tüm bölgelerinde çalışma başlattı.

Yeşil İskilip için kollar sıvandı

İskilip Belediyesi, yeniden yeşil İskilip için şehrin tüm bölgelerinde çalışma başlattı.

12 Mart 2020 Perşembe 22:55
Yeşil İskilip için kollar sıvandı

Bu çerçevede şehir merkezinde ve muhtelif alanlarda İskilip’i eski özlenen görüntüsüne kavuşturmak için kapsamlı bir peyzaj, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Daha önce söz verdiği uygulamaları kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirmek için hazırlık çalışmalarının tamamlandığını ve uygulama aşamasına geçildiğini söyleyen Belediye Başkanı Ali Sülük baharın ilk fidanlarını Belediye Meclis Üyeleri ile dikti.

Personel ve ekipman bakımından güçlendirilen İskilip Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, başta şehir merkezi, mahalleler, çay kenarları olmak üzere muhtelif alanlarda fidan ve süs bitkisi dikim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yeniden Yeşil İskilip için planlandığı şekilde çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Ali Sülük, “İlçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yeşil İskilip’i eski görüntüsüne yeniden kavuşturmak için, belediyemiz park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz, hanımeli fideleri diktiler. Mesai arkadaşlarımı bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.(Haber Merkezi)

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