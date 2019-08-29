Yazmalı Konak Otel açıldı

İskilip Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan Yazmalı Konak Butik Otel, 10 odası ile Kaleboğazı Mahallesi Temenna mevkiinde Belediye Başkanı Ali Sülük tarafından açıldı. Daha önceden restore edilen Yazmalı Konak, Başkan Ali Sülük’ün talimatı ile temizlik ve tadilat çalışması yapılarak atıl vaziyetten kurtarılmıştı. İlçede oluşan konaklama ihtiyacını karşılamak ve İskilip’e özgü ahşap evleri tanıtmak için planlanan Yazmalı Konak Butik Otel, tarihi ve şirin yapısı ile açılış için gelenlerin ilgisini topladı.