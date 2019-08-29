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Yazmalı Konak Otel açıldı

İskilip Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan Yazmalı Konak Butik Otel, 10 odası ile Kaleboğazı Mahallesi Temenna mevkiinde Belediye Başkanı Ali Sülük tarafından açıldı. Daha önceden restore edilen Yazmalı Konak, Başkan Ali Sülük’ün talimatı ile temizlik ve tadilat çalışması yapılarak atıl vaziyetten kurtarılmıştı. İlçede oluşan konaklama ihtiyacını karşılamak ve İskilip’e özgü ahşap evleri tanıtmak için planlanan Yazmalı Konak Butik Otel, tarihi ve şirin yapısı ile açılış için gelenlerin ilgisini topladı.

Yazmalı Konak Otel açıldı

İskilip Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan Yazmalı Konak Butik Otel, 10 odası ile Kaleboğazı Mahallesi Temenna mevkiinde Belediye Başkanı Ali Sülük tarafından açıldı. Daha önceden restore edilen Yazmalı Konak, Başkan Ali Sülük’ün talimatı ile temizlik ve tadilat çalışması yapılarak atıl vaziyetten kurtarılmıştı. İlçede oluşan konaklama ihtiyacını karşılamak ve İskilip’e özgü ahşap evleri tanıtmak için planlanan Yazmalı Konak Butik Otel, tarihi ve şirin yapısı ile açılış için gelenlerin ilgisini topladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 20:26
Yazmalı Konak Otel açıldı

Açılış konuşmasında Başkan Ali Sülük, “İlçede oluşan konaklama ihtiyacına az da olsa karşılık verebilmek için hizmete açtığımız Yazmalı Konak Butik Otel İlçemize hayırlı olsun. Bu tür yerlerin açılmasını teşvik ederek ilçe de konaklama beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz” dedi. Yazmalı Konak Butik Otel’in açılış programına Kaymakam Hacı Asım Akgül, Belediye Başkanı Ali Sülük, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Suakıtıcı, İskilip MYO Müdürü Muammer Cengil, geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Lokum, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

(Haber Merkezi)

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