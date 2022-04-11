Yapımı 8 saat sürüyor

İskilip’te keşkek, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer almaya bu Ramazan ayında da devam ediyor. Yüzyıllardır yaşatılan keşkek kültürü, ilçenin tüm mahallelerinde keşkek fırınlarında yaşatılıyor. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan keşkeğin 8 saatlik lezzet yolculuğu iftar sofralarında sonlanıyor. Ünü tüm Türkiye'ye yayılan keşkek için fırınlarda kuyruk oluşuyor.

KEŞKEKLER HAZIR OLUNCA KALEDEN DAVUL ÇALINIYOR

Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından keşkek çömlekleri fırınlara getiriliyor. Her bir çömleğin üzerinde karışmaması için işaretler bulunuyor. Keşkekler hazır olduğunda ise davulcular İskilip Kalesi’nde davul-zurna çalıyor. Davul-zurna sesini duyan vatandaşlar keşkek fırınlarına giderek çömleklerini alıyor.

(İHA)

