“Yangınzedelerin mağduriyeti acilen giderilmelidir”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İskilip İlçesinin Kılıçdere Köyü Veletler Mahallesinde çıkan ve 3 evin kül olduğu yangının ardından bölgede inceleme yaparak, yangınzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Veletler Mahallesi'nde çıkan yangında evlerini kaybeden ailelerle görüşerek onları teselli eden Tahtasız, gereken yardım ve desteğin bir an önce sağlanması için yetkililere seslendi.

Yangında evini kaybeden ve ahırda yaşamak zorunda kalan Ali Koyunoğlu ile görüşen Tahtasız, aileye bir an önce kalacak yer temin edilmesini, konteyner yapılmasını talep etti.

Sorunlarını dile getirerek içinde bulunduğu durumu anlatan Ali Koyunoğlu, “Yangın, Allah’tan gelen bir olay. Her şeyimiz yandı. Çoluk-çocuk tüm aile perişan durumdayız. Devletimiz dışarıdan gelenlere yardımcı oluyor da bizlere neden sahip çıkmıyor. Ankara’da evi var, emekli maaşı var diye bizlere yardım yapılmıyor. Emekli maaşıyla zaten geçinemiyoruz. Devlet yöneticilerinin insan ayrımı yapmadan, herkese, tarafsız hizmet vermesi gerekir. Mağdur olduk, her şeyimiz yandı. Ahırda çulun arasında yatıyoruz. Ben Türk vatandaşıyım, bu ahırda kalmaya mecbur değilim. Konteyner talep ediyoruz. Emekli maaşımızla hangi ihtiyacımızı karşılayalım?” diye konuştu.

Tahtasız ise yangınzede aileyi teselli ederek gereken yardım ve desteğin sağlanması için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Ziyarete; CHP İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, İl Başkan Yarımcıları Duran Arslan ile Ali Bükücü de katıldı.