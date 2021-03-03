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Yanan ahşap eve müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye eri, hastanede tedavi altına alındı.
İskilip 03.03.2021, 11:18
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Meydan Mahallesi'nde iki katlı ahşap evden duman yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen İskilip Belediyesi itfaiye ekibi, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Söndürme çalışmaları sırasında itfaiye eri Ramazan Akkulak, dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akkulak, ambulansla İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: (AA)
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