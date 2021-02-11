Yağlı’dan Bahçeli’ye “Cacabey” teşekkürü

Türkiye Uzay Ajansı’nın “Göğe bak, Ay’ı gör” sloganıyla duyurduğu uzaya bilim insanı gönderme projesinin ardından ilk isim önerisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelmişti. MHP Lideri Bahçeli, Selçuklu Devleti’nde Keyhüsrev döneminde Kırşehir emiri olan ve Çorum'un İskilip ilçesi doğumlu Türk gökbilimci Nurettin Cibril Bin Cacabey’in ismini önermişti.

MHP Lideri’nin “Cacabey” önerisine destek vererek teşekkür eden Fehmi Yağlı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yağlı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uzaya gidecek ilk Türk vatandaşının astronot ya da kozmonot yerine Türkçe bir isim verileceği söylemesi üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisi İskilipli “CACABEY” olması bizleri gururlandırmıştır. Kendisine teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşehrilerimin astronot kelimesi yerine, Türk Gökbilimci İskilipli CACABEY isminin kullanılması yönünde destek vermesi ve başlattığımız bu kampanyayı yapacağı paylaşımlarla duyurmalarını rica ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

