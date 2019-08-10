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Virajı alamayan traktör devrildi

Çorum’da virajı alamayan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Virajı alamayan traktör devrildi

Çorum’da virajı alamayan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 01:00
Virajı alamayan traktör devrildi

İskilip’e bağlı Örübağ köyünde H.B. (51) isimli şahsın kullandığı traktör virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. İskilip’e bağlı Örübağ Köyü’nde ikamet eden H B. isimli şahsın kullandığı traktör İskilip istikametine seyir halinde iken önüne çıkan virajı alamayarak, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandı. Yaralı İskilip Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Bülent USLU)

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