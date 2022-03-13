Veteriner Hekim Ahmet Mazlum hayatını kaybetti
Çorum’un İskilip İlçesi nüfusuna kayıtlı Veteriner Hekim Ahmet Mazlum hayatını kaybetti.
İskilip 13.03.2022, 18:13
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Alınan bilgiye göre İskilip’in Ulaştepe Mahallesi sakinlerinden, Dr. Mustafa Mazlum’un babası olan Veteriner Hekim Ahmet Mazlum vefat etti.
Merhumun cenazesinin yarın (14 Mart 2022 Pazartesi) İskilip Ulucami’de öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra İskilip Hacıkarani mezarlığında sevenleri tarafından verilecek.
ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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