Veteriner Hekim Ahmet Mazlum hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre İskilip’in Ulaştepe Mahallesi sakinlerinden, Dr. Mustafa Mazlum’un babası olan Veteriner Hekim Ahmet Mazlum vefat etti.

Merhumun cenazesinin yarın (14 Mart 2022 Pazartesi) İskilip Ulucami’de öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra İskilip Hacıkarani mezarlığında sevenleri tarafından verilecek.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

