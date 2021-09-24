İskilip’te MYO binasıyla ilgili büyük bir problem yaşandığının altını çizen Tahtasız, yeni bina inşaatının atıl bir vaziyette bekletildiğini ve çürümeye terk edildiğini söyledi.

İskilip İlçesi’nde yarım bırakılan yatırımları inceleyen ve son durum hakkında bilgi alan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, üniversite öğrencilerinin mağduriyetini dile getirdi.

Hitit Üniversitesi’ne bağlı İskilip Meslek Yüksekokulu inşaatı önünde basın açıklaması yapan Tahtasız, şunları söyledi:

“Bu proje 2015 yılında hayırsever İskilip halkının yaptığı bağışlarla belli bir seviyeye gelmesine rağmen binanın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle güçlendirme yapılması öngörüldü.

İskilip halkının 12 Aralık 2019 yılında Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk’le yaptıkları görüşme sonunda ‘biraz sabredin burayı en kısa zamanda bitireceğiz’ sözü verildi.

Bu sözden sonra, 15.01.2019 tarihinde 1 milyon 581 bin lira bedelle güçlendirme ihalesi yapıldı.

07.06.2020 tarihinde binanın güçlendirilmesi yapılmasına rağmen bu bina atıl vaziyette kaldı.

25 Eylül 2020 yılında AKP Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın İskilip İlçemizi ziyaretinde yarım kalan Meslek Yüksekokulu binasının 10 milyon ödenek çıkarılacağını ve buranın biran önce bitirileceği sözünü vermesine rağmen yarım kalan projeler kervanına İskilip Meslek Yüksek Okulu da eklendi.

Yıllardır öğrencilerimiz elverişsiz şartlarda eğitim-öğretim görmektedirler.

Sayın yetkililer verdiğiniz sözün arkasında durun.”

“BİNAYI YAPTILAR, KADERİNE TERK ETTİLER”

CHP İl Başkanı Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; İskilip Terminali olarak hizmet veren bina, ilçeye meslek yüksek okulu açılmasına karar verildikten sonra Hitit Üniversitesi’ne devredildi. Hitit Üniversitesi İskilip MYO olarak kullanılmaya başlanan binanın daha sonra yetersiz ve sağlıksız olduğuna karar verildi. Bunun üzerine, gerek eski terminal binasının yetersizliği, gerekse MYO bünyesinde yeni bölümlerin açılmasına olanak sağlamak amacıyla İskilip halkının ve yardımseverlerin bağışlarıyla yeni bir bina yaptırıldı. Eski bina ise yıkılmak üzere kaderine terk edildi. Yeni binanın yapımı aşamasında Hitit Üniversitesi’nden herhangi bir proje desteği alınmadı. Yeni bina tamamlandıktan sonra Hitit Üniversitesi’ne devredildi. Binayı devralan üniversite, inşaattan numuneler alarak yaptığı inceleme sonucunda binanın sağlıklı olmadığına karar verdi. Yaklaşık 6 yıl önce yapımı tamamlanan bina, depreme karşı güçlendirme yapılmasına rağmen henüz kullanılmaya başlanmadı. İskilip MYO, şu anda belediyenin tahsis ettiği geçici bir binası eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, daha önce İskilip MYO’ya devredilen eski terminal binasının yıkılmak üzere kaderine terk edildiğini, yeni binanın ise üniversite tarafından devralınmasına rağmen tamamlanmadığını ve eğitime açılmadığını bildirerek, halkın bağışlarıyla yaptırılan yeni binanın şu anda resmi araçlar için garaj yeri olarak kullanıldığına dikkati çekti.

Tahtasız, “Bu bina sağlam ise neden eksiklikleri tamamlanıp eğitime açılmıyor? Eğer sağlam değilse neden Hitit Üniversitesi bu binayı devraldı? Bu binayı hangi müteahhit yaptı ve neden kaderine terk edildi? Binanın yapımı için halktan ne kadar para toplandı? Tadilat ve güçlendirme için 1 milyon 581 bin 400 TL harcanmasına rağmen inşaat neden durduruldu?” diye sordu.

İl Başkanı Tahtasız’a İskilip ziyareti sırasında CHP İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, Çorum Merkez İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, İl Başkan Yardımcıları Günsel Yetik Erlik ve Duran Arslan da eşlik etti. (Haber Merkezi)

