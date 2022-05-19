Vali Çiftçi’den İskilip Ziraat Odası ziyareti

İl Tarım Gıda Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ın da hazır bulunduğu ziyarette İskilip tarım ve hayvancılığı ile ilçeye katma değer ve istihdam sağlayacak olan projeler masaya yatırıldı.

Vali Mustafa Çiftçi'nin Çorum ve ilçeleri için büyük bir şans olduğunu kaydeden Şahin, yaptıkları birçok çalışmanın altında Vali Çiftçi’nin destek ve imzasının olduğunu söyledi. (Haber Merkezi)

