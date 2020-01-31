Vahapoğlu İskilip’e geldi

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’la İskilip’e gelen M. Hidayet Vahaboğlu, Görgülü’nün merhum annesinin öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi Milliyetçi Hareket Partisi İskilip İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek, İlçe Başkanı Ali Alıcı ve teşkilat yönetimi ile görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Vahapoğlu, il, ilçe teşkilatları ile cenaze merasimine katılarak annesini kaybeden Hüseyin Görgülü, ailesi ve yakınlarını taziyelerini iletti. MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da Bursa Çorumlular Derneği Başkanı Hüseyin Görgülü’nün annesinin cenaze merasimi dolayısıyla İskilip’e gelen Genel Başkan Yardımcıları ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile birlikte İskilip İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ettiklerini söyledi. (Haber Merkezi) ür­ü At­cı­oğ­lu, “Uzun süre birlikte çalışıyoruz. Hepinizin özveriyle yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Az kişi ile çok iş yapılmasını sizlerle başardık” dedi.

Çalışma ortamında uyum ve dayanışmanın önemli olduğunu kaydeden Atcıoğlu, tüm bunların sağlanması halinde her personelin daireye istekli, sevgi dolu ve ai­le bü­tün­lü­ğü içe­ri­sin­de bir ara­ya ge­leceğini dile getirdi.

Şube müdürleri Bilal Ergan ve Fatih Okumuş da kendi alanlarıyla ilgili değişik konularda açıklamalarda bulundular. (Haber Merkezi)