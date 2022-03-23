Uyuşturucu operasyonunda 11 zanlıdan 2’si tutuklandı
Çorum’un İskilip ilçesinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde uyuşturucu ve sentetik ecza maddesi satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 2 kişi ile irtibatlı olan 9 şahıs gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 160 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 59 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde nakil ve ticareti yapmak" suçundan haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 9’u Cumhuriyet başsavcılığınca serbest bırakılırken, gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
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|30
|53
|4. Alanyaspor
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|5. Adana Demirspor
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|30
|40
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|30
|26
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|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
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|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19