Üç kişiye mezar olan traktör, uçurumdan çıkarıldı

Kaza, 7 Haziran'da İskilip ilçesi İbik köyü Semerkaya mevkiinde meydana geldi. Galip Karatana yönetimindeki 05 HL 762 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Galip ile birlikte eşi Güllü (49) ve oğulları Berkay Karatana (11) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan akrabaları Süleyman Karatana (24) ise hastanede tedaviye alındı. Süleyman Karatana tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

Karatana ailesinin Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ankara'dan Çorum'a geldiği, akraba ziyareti dönüş yolunda kaza geçidi öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden baba Galip ile eşi Güllü ve oğlu Berkay Karatana'nın cenazesi toprağa verilirken, hurdaya dönen traktör ise 200 metrelik uçurumdan köylüler tarafından çıkarıldı.

YOL YAPILMASINI İSTEDİLER

Öte yandan kazanın yaşandığı köyün sakinleri de, toprak ve uçurumların yer aldığı köy yollarında sıkça kazalar yaşandığını belirterek, yolun önlemler alınıp yenilenmesini istedi.

(Yusuf ÇINAR)