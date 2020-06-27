Traktör şarampole devrildi: 2’si ağır, 5 yaralı
ÇORUM'un İskilip ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.
İskilip 27.06.2020, 23:36 27.06.2020, 23:41
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Kaza, saat 20.00 sıralarında İskilip ilçesi Derkargın Köyü gölet mevkiinde meydana geldi. Şükrü Kırkıcı idaresindeki 19 FB 118 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada isimleri henüz tespit edilemeyen 2’si ağır, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çamurla kaplı alandan ambulanslara taşındı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından İskilip Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(DHA)
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