TDP İskilip’te kongreye gidiyor

Türkiye’nin dört bir yanında teşkilatlanmasını hızlandıran Türkiye Değişim Partisi, İskilip İlçe Teşkilatında geçtiğimiz ay Mürsel Yasak’ın ilçe başkanı olarak atanmasının ardından kongreye gidiliyor.

Türkiye Değişim Partisi İskilip İlçe kongresinin yarın saat 11.00’de İskilip Renger Burger Cafe’de yapılacağını belirten TDP İlçe Başkanı Mürsel Yasak, kongreye TDP genel Başkan Yardımcısı iş insanı Coşkun Ağaryılmaz, Gençlik Kolları Genel Başkanı Avukat Onurcan Yazıcı, İl Başkanı Engin Erenler, Merkez İlçe Başkanı Eralp Armakan ve parti yöneticilerinin de katılacağını anlattı.

TDP ilçe Kongresine tüm İskiliplileri davet eden Mürsel Yasak, kongrenin ardından esnaf gezisi yapılacağını ardından da Gözde Düğün Salonu’nda İskilip Dolması ikram edileceğini kaydetti.

(Haber Merkezi)

