Surlardan düşen engelli genç hayatını kaybetti, annesi gözaltına alındı

Olay dün öğle saatlerinde ilçedeki İskilip Kalesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası Ferdi Arık’ın, dengesini kaybedip, kaledeki surlardan kayalık alana düştüğünü görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrollerde yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Ferdi Arık’ın öldüğünü belirledi. Bölgede bazı görgü tanıkları, polis ekiplerine bilgi verip, olaydan kısa süre önce kale surlarında Ferdi A.'nın bir kadın tarafından tekme atıldığını öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kısa sürede bahse konu kadının Ferdi A.’nın annesi M. A. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine anne, polis ekiplerince, kale civarında gözaltına alındı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ferdi A'nın cansız bedeni de İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

‘BİR ANDA KAYARAK DÜŞTÜ’

Gözaltına alınan anne polis sorgusundaki ifadesinde “Oğlumla birlikte Kale'ye çıktık, biraz gezinti yaptık. Bu sırada oğlum kayalıklarda çiçekleri toplamak istedi. Ben ‘düşersin’ dememe rağmen kayalıkların ucuna kadar ilerledi. Sonra bir anda kayarak aşağıya düştü. En sevdiğim oğlumdu ” dediği belirtildi.

Kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Ferdi A.'nın cenazesi, kapsamlı otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, sorgusu tamamlanan şüpheli anne de adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.