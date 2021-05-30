Sülük’ten kutlama

Türk ve dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul’un Türkler tarafından fethinin yıldönümünü gururla ve iftiharla kutladıklarını söyleyen Başkan Sülük: “Fetih, yüzyıllardır Türksüz bir Anadolu arayışındaki Batı zihniyetine karşı en kesin cevap olmuştur” dedi.

Ali Sülük kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi: “1453 tarihinden sonraki dönemde milletimiz, küresel dengeleri değiştiren muazzam bir kudret olarak tarihteki yerini almış, gönüllerde taşınan cihan hâkimiyeti ülküsü bu olayla uygulanma imkânını bulmuştur. Fetih için sabır gerekir, bu da yetmez; çalışkanlık, mertlik, aynı zamanda yaşadığı zamanın dışına taşmayı göze almış ufuk genişliği lazımdır. Ertuğrul Gazi’den başlayarak şekillenen bin yıllık tarih içerisinde, uğruna verdiğimiz şehitlerimizle Anadolu toprakları her geçen yıl vatanlaşmıştır.

Bu itibarla fetih, yüzyıllardır Türksüz bir Anadolu arayışındaki Batı zihniyetine karşı en kesin cevap olmuştur. Bilge Kağan’dan, Alparslan’a, Osman Gazi’den Fatih’e, Kanuni’den Atatürk’e kadar bağını ve ülküsünü kopmadan gelen muhteşem nesillerin kılavuzluğu büyük Türk milletini tarihte olduğu gibi yine hak ettiği yere mutlaka yükseltecektir. Bu vesile ile bir çağı değiştiren bu çok anlamlı günde, büyük Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve başta büyük ceddimiz Fatih Sultan Mehmet olmak üzere kahraman ecdadımızı saygı ve minnetle anıyor, hepsine Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.

Bizim yolumuz Fatih’in yolu, soyumuz Oğuz soyu, sözümüz Ötüken ve Söğüt sözüdür. Aziz ceddimiz kabirlerinde müsterih olsunlar bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir. Günümüz kutlu olsun, fethimizin yıldönümü Türk milletine hayır ve huzur getirsin” dedi.

(Haber Merkezi)

