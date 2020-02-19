Sülük, yaşanabilir İskilip için çalışıyor

Her fırsatta vatandaşın nabzını tutmaya ve ona göre projeler üretmeye devam eden İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla İskiliplilerle bire bir ilgilenemeye devam ediyor.

İlçe merkezi ve bağlı köylerde sürekli vatandaşların içinde olan, talep ve önerileri ilk kanaldan dinleyen Başkan Sülük, Kayaağzı Köyü’nde Ahmet Ekiz’in evladının düğün yemeğine katılarak, yeni evlilere ömür boyu mutluluklar diledi.

Belediye Başkanı Ali Sülük, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada yaşanabilir bir İskilip için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

(Haber Merkezi)