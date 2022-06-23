Süleyman Atçıoğlu görevden alındı
İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu İskilip Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınarak, Oguzlar ilçesine atandı.
İskilip 23.06.2022, 22:08
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Süleyman Atçıoğlu taşımalı sistem ihalelerinde taşıma kooperatifi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle siyasetçilerin gündeminde olan bir isimdi.
İskilip Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bursa'dan yeni bir müdür atandığı öğrenildi.
(Haber Merkezi)
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