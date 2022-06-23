Süleyman Atçıoğlu görevden alındı

Süleyman Atçıoğlu taşımalı sistem ihalelerinde taşıma kooperatifi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle siyasetçilerin gündeminde olan bir isimdi.

İskilip Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bursa'dan yeni bir müdür atandığı öğrenildi.

(Haber Merkezi)

