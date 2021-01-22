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Sokaktaki dostlar unutulmadı
İskilip ilçesinde yağan karla birlikte belediye ekipleri sokak hayvanları için harekete geçti.
İskilip 22.01.2021, 21:58
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Ekipler, hem sokak hayvanları hem de yaban havanları için ilçenin muhtelif noktalarına mama bıraktı.
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün talimatı doğrultusunda sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için ilçenin belirli noktalarında bulunan besleme odaklarına günlük olarak mama bırakılırken, görevli Veteriner Hekim hayvanların beslenmesiyle ilgili ilçe halkını bilgilendirdi. (Haber Merkezi)
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