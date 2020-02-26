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Sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu

İskilip Belediyesi, eğitim camiası ile birlikte sokak hayvanlarının yaşamlarını idame ettirebilmeleri amacıyla yeni bir faaliyet başlattı.

Sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu

İskilip Belediyesi, eğitim camiası ile birlikte sokak hayvanlarının yaşamlarını idame ettirebilmeleri amacıyla yeni bir faaliyet başlattı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 21:10
Sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu

Belediye Veterinerlik birimi tarafından yerleşim yerlerinden uzak muhtelif alanlara hayvanlar için beslenme noktaları oluşturulurken İskilip Belediyesi Veteriner Hekimi Fatma Nur Ulunç ve Akşemsettin Anadolu Lisesi öğrencileri işbirliği ile yapılan çalışma İskilip halkının da takdirini kazandı.

Beslenme noktalarına sokak hayvanları için yiyecek içecek bırakılan faaliyet kapsamında hayvanların aç kalmamaları için çalışmanın takibinin belediye tarafından kurulan ekiple yapılacağı ifade edildi.

İskilip belediyesi tarafından yapılan açıklamada çok sayıda sokak hayvanının misafir edileceği eksiksiz ve doğal ortama eşdeğer barınak yapım çalışmalarının da tamamlanma aşamasında olduğu dile getirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ali Sülük, belediye tarafından muhtelif boş alanlara vatandaşların sokak hayvanlarına yiyecek bırakmaları için, beslenme odakları bırakıldığını. Bu güzel çalışmalarından dolayı, veterinerlik birimimizi tebrik ettiklerini ve başarılarının devamını dilediklerini söyledi. (Haber Merkezi)

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