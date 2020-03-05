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Seyir halindeki otomobil yandı

Çorum’un İskilip ilçesinde seyir halindeyken alev otomobil yandı. 

Seyir halindeki otomobil yandı

Çorum’un İskilip ilçesinde seyir halindeyken alev otomobil yandı. 

05 Mart 2020 Perşembe 01:33
Seyir halindeki otomobil yandı

Olay, Mutaflar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şaban Akbudak yönetimindeki 19 UA 597 plakalı otomobil Pazarbaşı mevkiine geldiği sıradan aniden alev aldı. Otomobilinden alevler yükseldiğini gören sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine İskilip belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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