Şeyh Köyü’nde traktör devrildi 2 kişi yaralandı
Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Şeyh Köyü'nde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi yaralandı.
İskilip 28.07.2021, 23:02
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Alınan bilgiye göre İskilip Şeyh Köyü’nde sürücünün kontrolünü kaybettiği traktör yolun yan tarafına devrildi. Kazada traktörde bulunan iki kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Haber Merkezi)
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