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Şeyh Köyü’nde “Armut ve Çilek Festivali” coşkusu

İskilip’e bağlı Şeyh Köyü’nde Şeyh Köyü Dayanışma Derneği ve köy muhtarlığı işbirliğiyle düzenlenen 13. Armut ve Çilek Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Şeyh Köyü’nde “Armut ve Çilek Festivali” coşkusu

İskilip’e bağlı Şeyh Köyü’nde Şeyh Köyü Dayanışma Derneği ve köy muhtarlığı işbirliğiyle düzenlenen 13. Armut ve Çilek Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:14
Şeyh Köyü’nde “Armut ve Çilek Festivali” coşkusu

Paşaçayırı Yaylası’nda iki gün boyunca gerçekleştirilen festivalin ilk gününde açılış, protokol konuşmaları, mehter gösterisi, güreş müsabakaları, çilek yarışması, ağalık seçimi ve plaket törenleri düzenlendi.

Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, siyasi parti başkanları ile birlikte çok sayıda bürokrat, STK temsilcisi, köy muhtarları ve davetlinin katıldığı festivalde ağalık seçimini iş insanı Menderes Bursalı kazanırken, güreşlerde başpehlivan, tarihi Kırkpınar güreşçilerinden Ünal Karaman oldu. Çilek yarışması 1'incisi Selahattin Bursalı seçilirken, koç ağası ise Duran Kabal oldu.

Festivalin ikinci gününde de Komedi Dans Üçlüsü, Çubuklu Cigulü ve Seda Kara konserlerinin yanı sıra hediye çekilişleri ve yine plaket törenleri yapıldı.

Festival açılışında ve sonunda konuşma yapan Dernek Başkanı Necmettin Kabal ve Şeyh Köyü Muhtarı Adem Bodur, yapmış oldukları konuşmalarda festivale katkıda bulunanlara, sanatçılara, davetlilere ve Şeyh köyü halkına teşekkür ederek, her sene birlik, beraberlik adına düzenlemekte oldukları bu festivalin düzenlenmesine devam edeceklerini ifade ettiler.

(Haber Merkezi)

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