Flaş HaberÇorum’da deprem
Şeyda Turan toprağa verildi
Samsun'daki kardeşine misafirliğe geldiği evinde tabancayla intihar ettiği öne sürülen Şeyda Turan, İskilip’te gözyaşları arasında toprağa verildi.
İskilip 30.09.2021, 11:34
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Olay önceki gün Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Çorum'da yaşayan Şeyda Turan, bir süre önce Samsun'da yaşayan kardeşinin yanına geldi. İddiaya göre, Şeyda Turan'ın kaldığı odadan silah sesini duyan evdekiler, içeri girdi. Turan'ı kanlar içinde hareketsiz halde bulan aile fertleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.
İhbarla adrese gelen ekiplerce yapılan kontrolde, tabancayla göğsünden vurulduğu belirlenen Turan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Turan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından gönderildiği İskilip İlçesi Kayaağzı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.,
(Yusuf ÇINAR)
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