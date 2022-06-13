Sel nedeniyle Çorum İskilip yolu kapandı
Çorum'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Çorum İskilip yolu da bir süre ulaşıma kapandı. İl genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı ekili araziler zarar gördü. Sel suları dere yataklarının taşmasına neden oldu. Aşırı yağış sonucu birçok yerde sel yaşanırken, Çorum İskilip yolu da bir süre ulaşıma kapandı. Selin şiddeti nedeniyle yola büyük taşlar sürüklenirken yolu kullanan araçlar uzun süre selin bitmesini bekledi.
İskilip 13.06.2022, 13:51
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