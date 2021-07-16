Şehitlik anıtında çalışma başlatıldı
Çorum'un İskilip ilçesinde şehitlerimizin isminin yazıldığı Şehitlik Anıtı’nda İskilip Belediyesi tarafından yenileme çalışması başlatıldı.
İskilip 16.07.2021, 20:02
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İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede Şehitlik Anıtı olarak bilinen ve vatan için şehit düşmüş şühedanın isimlerinin yazıldığı kitabelerin bulunduğu bölümde tadilat çalışması başlattı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Sülük: “Vatanımız için şehit düşmüş Mehmetçiğimize ithafen yapılan anıtta tadilat çalışması başlattık. Onların ölümsüz isimlerini unutturmamak için Şehitlik Anıtımızı koruyup, düzenli olarak bakımlarını yapacağız. Onlara vefa borcumuzu buranın bakım ve tadilatıyla ödeyemeyiz ama vefa borcumuzu ödemeye devam edeceğiz ” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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