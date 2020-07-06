“RTÜK cezaları haber alma hakkını engelliyor”
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Halk TV ve Tele1 televizyonlarına verilen 5 günlük yayın durdurma cezalarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
İskilip 06.07.2020, 20:08
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Teşkilatlanma çalışmaları için Isparta’da bulunan Karaca yaptığı açıklamada, RTÜK tarafından verilen cezaların halkın haber alma hakkını engelleyen bir davranış olduğunu belirtti.
Karaca, RTÜK’ün kararlarının gazetecilik mesleğine bir müdahale olduğunu ifade ederek, söz konusu cezaların ağır olduğunu kaydetti.
Çok sesliliğin hakim olduğu medyamızda haber yaparken gazetecilerin ve medya kuruluşlarının cezalandırılma korkusu ve ceza tehdidi altında olmasının basın özgürlüğüne zarar vereceğini kaydeden Karaca, “Basın özgürlüğü, Anayasal güvence altına alınmış ve hiçbir kurumun müdahalesi olmaksızın özgür bir şekilde yayın faaliyetlerini sürdürmeyi kapsamaktadır” görüşüne yer verdi. (Haber Merkezi)
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