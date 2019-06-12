“Redif Kışlası’nın restorasyonu için ne gerekiyorsa yapılacak”

İskilip Kaymakamlığınca, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) "Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Yatırımlarına Mali Destek" projeleri kapsamında 150 yıllık geçmişe sahip askeri kışlanın restorasyonu için proje hazırlanmıştı. 2017 yılında ihalesi yapılan ve 2 milyon 895 bin lira mal olan restorasyon projeni bir yıl içerisinde tamamlanırken proje maliyetinin 794 bin lirası OKA tarafından karşılandı. Tarihi kışlanın çatısı ve tefrişatının tamamlanmasının ardından hizmete sunulması planlanıyor.

Vali Mustafa Çiftçi, Osmanlı dönemine ait önemli yapılardan, II. Mahmut’un fermanı ile kurulan Redif Teşkilatı’na bağlı olarak inşa edilen, temeli 1890 yılında atılmış, 1900’de tamamlanmış ve 1912’de taburlar kaldırıldığında Askerlik Şubesi olarak 1960 yılına kadar halka hizmet vermiş Redif Kışlası’nı inceledi.

Redif Kışlası’nın daha önceden 2016 yılında OKA ve İl Özel İdaresi’yle birlikte restorasyonuna başlandığını belirten Çiftçi, “2018 yılı içerisinde ödenek miktarı bittiğinden dolayı, yani buraya ayrılan ödenek tamamen harcanıp bittiğinden dolayı, inşaatta tasfiye edilmişti. Geriye kalan kısmının tamamlanabilmesi yani çatının kapatılması, diğer zorunlu imalatların yapılabilmesi için yaklaşık 800 bin liralık kaynağa ihtiyaç vardı. Bununla ilgili olarak Ankara’ya Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gittim. Bakanlıktan bu konuda ödenek talebinde de bulundum. Hatta en son Sayın Milletvekilimiz Erol Kavuncu Bey de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gitti. Bununla ilgili Bakanımızla görüştü. Yalnız şu anda küçük bir problem var. Burası şu anda Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli. Kültür Bakanlığı’ndan ödenek aktarılabilmesi için mülkiyetinin tahsisinin de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılması gerekiyor. Şu anda onunla ilgili çalışmalar devam ediyor o süreç tamamlandığında inşallah geriye kalan kısımlarda bitmiş olacak, imalatlarda tamamlanmış olacak” dedi.

Şu anda binayı dış etkenlerden korumak için Özel İdare destekleriyle çatısını yapacaklarını kaydeden Vali Mustafa Çiftçi, “Çatısını yaparsak dışarıdan yağmur, kar etkilerine karşı korumuş olacağız geriye kalan ödenekte miktarda geldiğinde tamamen İskilip halkının hizmetine sunulabilmesi için diğer zorunlu imalatlarda yapılmış olacak” şeklinde konuştu.

(Taner ŞİMŞEK)