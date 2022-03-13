Recep Gür’e destek artıyor

Ziyarete, ÇESOB Başkanı Recep Gür ile birlikte Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Çorum Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Çorum Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çorum Fırıncı ve Simitciler Odası Başkanı Seyit Arslan, İskilip Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit, İskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Osman Top, Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Odası Osman Aşutoğlu, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Odası Erdal Kolaylı, Sungurlu Madeni Sanayi Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Pozan ve Sungurlu Terziler Odası Başkanı Mutlu Karslı, Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Halil Piroğlu, Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz, Bayat Şöförler ve Esnaf Odası Başkanı Serdar Şahin, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin, Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı hazır bulundu.

Ziyarette Mayıs ayında yapılacak ÇESOB başkanlığı seçimi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İskilip Ekmekçi, Kahveci vb. Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Uslu, seçimlerde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gür’ü destekleyeceklerin dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ )

