Recep Çintiriz trafik kazasında vefat etti

Edinilen bilgilere göre; İskilip-Ankara yolu İskilip Anadolu Lisesi önünden gece yarısı aracından indiği esnada yoldan geçen bir otomobil çarpması sonucu ilçenin sevilen simalarından Recep Çintiriz ağır yaralandı. İskilipli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ile bir önceki dönem İskilip Belediye Başkan adayı Av. Muhsin Kocasaraç yayınladıkları mesajlarla ilçenin sevilen simalarından “Pala” lakabı ile anılan Recep Çintiriz’in kaybetmekten dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

(Haber Merkezi)