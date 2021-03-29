Park halindeki römorka çarpan otomobil takla attı   

Çorum'un İskilip ilçesinde park halindeki römorka çarpan otomobil takla atarken, yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza, Akçay caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Ş., yönetimindeki 19 FE 419 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yol ortasına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından talihsiz sürücü ambulansla İskilip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

