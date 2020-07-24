Son Dakika

Otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, sürücü ölümden döndü. 

İskilip 24.07.2020, 02:46
5
Otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü

Kaza, Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah C. yönetimindeki otomobil seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kaza da yaralanan talihsiz sürücü 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kaynak: (İHA)
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
19°
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 24 Temmuz 2020
İmsak 03:34
Güneş 05:22
Öğle 12:52
İkindi 16:47
Akşam 20:11
Yatsı 21:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@