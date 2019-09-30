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Otomobil takla attı: 7 kişi yaralı

Çorum-İskilip Karayolu’nda bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 7 kişi yaralı

Çorum-İskilip Karayolu’nda bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 21:40
Otomobil takla attı: 7 kişi yaralı

Kaza geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde Çorum - İskiIip Karayolu üzerinde Altınbaş köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İskilip ilçesi istikametinden Çorum ili istikametine seyir halinde olan 43 yaşındaki R.A. yönetimindeki otomobil belirtilen mevkiide dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek takla attı.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan K.Ç.(48), S.Ç.(53), F.Ç.(9), N.D.(31), A.D.(3), ve E.D.(8) isimli şahıslar hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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