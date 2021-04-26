Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
Çorum’un İskilip İlçesi’nde kontrolden çıkan otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü Mecit İpek (69) yaralandı. Dere yatağında mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İskilip 26.04.2021, 16:47 26.04.2021, 19:18
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Kaza, öğlen saatlerinde İskilip Tabakhane Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mecit İpek yönetimindeki 19 SL 664 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten dereye düştü.
Ters dönen araçtan çıkmayı başaran sürücü dere yatağında mahsur kaldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye merdiveni ile çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Nurdan AKBAŞ)
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