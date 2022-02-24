Oto hırsızı polisten kaçamadı

Edinilen bilgilere göre, son günlerde ilçede meydana gelen otodan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma bürosu amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu, 9 ayrı otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen R.B.’yi otomobillerden çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.

Emniyetteki ifadesinin ardından zanlı hakkında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi.