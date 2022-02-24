Oto hırsızı polisten kaçamadı
Çorum’un İskilip ilçesinde, 9 ayrı otomobilden hırsızlık yapan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.
İskilip 24.02.2022, 17:39 24.02.2022, 18:46
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Edinilen bilgilere göre, son günlerde ilçede meydana gelen otodan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma bürosu amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu, 9 ayrı otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen R.B.’yi otomobillerden çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.
Emniyetteki ifadesinin ardından zanlı hakkında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi.
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