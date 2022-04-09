Son Dakika

Osmanlı dönemine ait mezar taşlarındaki yazıtlar gün yüzüne çıkarılıyor

Hitit Üniversitesi, Çorum'un İskilip ilçesinde Osmanlı dönemine ait mezar taşlarındaki yazıların günümüz Türkçesine aktarılması için çalışma başlattı. Her bir mezar taşının yanına günümüz Türkçesiyle yazılmış tabelalar dikilecek.

İskilip 09.04.2022, 11:39
53
Osmanlı dönemine ait mezar taşlarındaki yazıtlar gün yüzüne çıkarılıyor

İskilip Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Görevlileri Dr. Cemal Ekin ve Dr. Doğan Koşan tarafından Mimari Restorasyon Programı öğrencileriyle birlikte ilçedeki Hacı Karani Mezarlığı'nda başlatılan restorasyonla Osmanlı dönemine ait mezar taşlarındaki yazıtlar gün yüzüne çıkarılıyor.

Dr. Cemal Ekin, yaptığı açıklamada, İskilip'te Osmanlı dönemine ait çok sayıda mezar taşı bulunduğunu, ancak birçoğunun kime ait olduğunun bilinmediğini söyledi.

"Yeni nesil Osmanlı döneminde medfun dedelerinin mezarını bile bulamıyor" diyen Dr. Ekin, şöyle konuştu: "Osmanlı döneminden günümüze ulaşan yazılı metinleri, kitabeleri yeni neslin anlayabilmesi için özel eğitim alması gerekiyor. Mezar taşındaki en basit bir yazının anlaşılamaması gibi problemlerimiz var. İlçedeki mezarlıklarda Geç Osmanlı dönemine ait, örneğin 100 yıl önce medfun olmuş kişilerin bile mezarları kaybolmuş ya da kaybolmak üzere. Hitit Üniversitesi olarak bu sorunu çözmek, Osmanlı dönemine ait mezarları gün yüzüne çıkarmak amacıyla restorasyon çalışması başlattık. Bu çalışmada amaç, yok olmakla karşı karşıya olan mezar taşlarının tespiti, restorasyon ve konservasyonu yapıldıktan sonra özgün yerlerine yerleştirmektir. Ardından eski Türkçeyle (Osmanlıca) yazılan yazıların transkripsiyonu (harf çevirisi) yaptıktan sonra mezar taşlarının yanlarına günümüz Türkçesine aktarılmış tabelalar dikeceğiz. Bu tabelalar sayesinde torunları, atalarının mezarlarını bulabilecek."

50'NİN ÜZERİNDE MEZAR TAŞI TESPİT EDİLDİ

Osmanlı dönemine ait 50'nin üzerinde mezar taşı tespit edildi.

Mimari Restorasyon Programı öğrencilerine yönelik eğitim amaçlı atölye çalışması çerçevesinde, ilçedeki Hacı Karani Mezarlığı'nda Osmanlı dönemine ait 50'nin üzerinde mezar taşı tespit ettiklerini anlatan Dr. Ekin, şöyle devam etti:

"Mezar taşlarının bakım ve onarımıyla birlikte aynı zamanda Osmanlıca yazıtların günümüz Türkçesine aktarımını yapıyoruz. Yeni akademik yılının başlarında Kasım ayında başladığımız bu çalışmalarla tespit edilen mezar taşlarından 10'unun bakım ve restorasyonunu, yazıtların transkripsiyonunu tamamladık. Bu yılın sonuna kadar geri kalan mezar taşlarıyla ilgili çalışmayı da yürütmeyi planlıyoruz."

"MEZAR TAŞLARINDAN BİRİNİN AYASOFYA CAMİSİ DERSİAMLARINDAN MEHMET HİLMİ EFENDİ'YE AİT OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Yazıtları incelerken, önemli bir şahsiyetin mezarına da ulaştıklarını kaydeden Dr. Ekin, "Transkripsiyonunu yaptığımız mezar taşlarından birinin Ayasofya Camisi dersiamlarından Mehmet Hilmi Efendi'ye ait olduğunu tespit ettik. İskilipliler de İskilipli bir müderrisin, Geç Osmanlı döneminde Ayasofya Camisi'nin dersiamlarından Mehmet Hilmi Efendi'nin mezarının ilçede bulunduğunu bilmiyordu" diye konuştu.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22

Gelişmelerden Haberdar Olun

@