İskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanlığı seçimlerinde de mevcut başkan Osman Top güven tazeledi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen İskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden 231 oy alan Osman Top seçildi. Genel Kurulu çok sayıda oda üyesi ile birlikte ÇESOB Başkanı Recep Gür, ÇESOB’a bağlı odaların başkanları, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve diğer davetliler de katıldı.

Osman Top yönetimindeki İskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanlığı Yönetim Kurulu Harun Sarı, Mustafa Parasız, Hüseyin Yaraş, Ali Dinç, Selçuk Şahin ve Ümit Uçar’dan oluşurken, Denetim Kurulu da Ahmet Küyük, Muhittin Dere ve Oğuzhan Uyanık’tan oluşturuldu.

Osman Top seçim sonrası yaptığı açıklamada: “İlçemiz esnafımıza yönelik güzel hizmetlerde ve çalışmalarda bulunmaya devam edecek olmanın mutluluğu içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizlere tekrar bu görevi layık gören tüm esnaf ağabeylerime ve kardeşlerime teşekkür ederim” dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)

