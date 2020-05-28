Orman yangını korkuttu
ÇORUM’un İskilip ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve çok sayıda çam ağacının zarar gördüğü yangın söndürüldü.
İskilip 28.05.2020, 23:53 29.05.2020, 00:24
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Yangın öğle saatlerinde İskilip İlçesine bağlı Sorgun Köyü Karayanık Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile İskilip İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının uzun uğraşlar sonucu söndürüldüğü belirtildi.
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