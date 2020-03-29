“Önceliğimiz halkımızın sağlığıdır”

Virüs salgınına karşı önlemlerin alınmaya başlandığı ilk günden bu yana vatandaşların sağlığını korumak amacıyla çok sayıda uygulamayı hayata geçiren İskilip Belediyesi, titizlikle sürdürdüğü temizlik çalışmalarını cadde ve sokakları yıkayarak devam ettiriyor.

Belediye itfaiyesi kenar mahalleleri ve ana caddeleri yıkama çalışmasını yürütürken, temizlik çalışanları ve özel kurulan dezenfektan ekipleri de eş zamanlı olarak salgına karşı önlem amaçlı faaliyetlerine devam ediyorlar. Yapılan açıklamada sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü İskiliplilerin ihtiyaçlarını da evlerine kadar ulaştıran belediye ekiplerinin bir program dâhilinde yürüttükleri çalışmaların 7/24 devam edeceği bildirildi.

İskilip halkı virüs salgınına karşı insan sağlığını ön plana koyarak çalışan Belediye Başkanı Ali Sülük’ün gösterdiği hassasiyete teşekkür ederken hiçbir şeyin toplum sağlığından önemli olmadığını söyleyen Belediye Başkanı Ali Sülük, yıkama çalışmaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dört koldan mahalle ve sokakları yıkayarak, çalışmalarını devam ettiriyorlar. Özverili çalışmalarından dolayı, mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz” dedi.