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Ömer Küyük’ün oğlu vefat etti

Türkiye’nin son İstiklal Savaşı gazilerinden olan ve 2006 yılında 115 yaşında hayatını kaybeden Ömer Küyük’ün oğlu İsmail Küyük hayatını kaybetti.

İskilip 31.01.2021, 20:12
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Ömer Küyük’ün oğlu vefat etti

Çorum’un İskilip İlçesi’ne bağlı Çatkara Köyü’nden olan Ömer Küyük’ün oğlu İsmail Küyük’ün önceki gece hayatını kaybettiği öğrenildi. İsmail Küyük’ün cenazesi köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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