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Ölmek üzere bulduğu köpekleri sahiplenen kaymakam gönülleri fethetti

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, yol kenarında ölmek üzereyken bulduğu 3 yavru köpeği sahiplendi. 

Ölmek üzere bulduğu köpekleri sahiplenen kaymakam gönülleri fethetti

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, yol kenarında ölmek üzereyken bulduğu 3 yavru köpeği sahiplendi. 

23 Ocak 2020 Perşembe 15:34
Ölmek üzere bulduğu köpekleri sahiplenen kaymakam gönülleri fethetti

Kaymakam Muharrem Eligül, ilçeye bağlı Şehirkuruçay köyünde çeşitli incelemeler ve ziyaretlerde bulunmak üzere yola çıktı. 
Köye giderken yol kenarında yavru köpekleri gören Eligül, makam aracını durdurarak köpeklerin yanına gitti. Yavruların soğuk ve açlıktan ölmek üzere olduğunu fark eden Eligül makam aracına aldığı yavruları kaymakamlık lojmanına getirdi. 
Yavruların önce karınlarını doyuran sonra da aşılarını yaptıran Eligül, sahiplendiği köpekler için lojmanın bahçesine birde barınak yaptırdı. 
Şehirkuruçay köyüne giderken yol kenarına terk edilen yavru köpekleri gördüğünü söyleyen Kaymakam Eligül, “Köpekler ölmek üzereydi. Yavruları hemen makam aracımıza alarak lojmana getirdik. Önce karınlarını doyurduğumuz yavrulara daha sonra aşılarını yaptırdık. Lojmanın bahçesinde bunlara bakacağız. Yavrularımız muhtemelen birisi tarafından terk edilmiş. Bu hayvanlar korumasız ve muhtaç olduğu için vatandaşlarımızdan sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu canlılar bizim sorumluluğumuz ve korumamız altında, herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi. 

(İHA)

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