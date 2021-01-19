Okul ikliminden uzak kalan öğrencilerin motivasonu için

İskilip Sakarya İlkokulu’nun “Uzaktan Eğitim” çalışmalarında, okul ikliminden uzak kalan öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik başarılı etkinlikler gerçekleştirildi.

Türk Halk müziği etkinliği, sazlı-sözlü olarak Ethem Eray Okur tarafından gerçekleştirildi.

Geleneksel Türk Tiyatrosu kapsamında, edebiyat öğretmeni ve tiyatro eğitmeni Gökhan Özkal ile orta oyunu sanatçısı Serkan Yaşar tarafından Meddahlık, Karagöz-Hacivat ve kukla gösterisi sunuldu.

Türk Dini Musiki Dinletisi, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Abdullah Çolak, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmet Azimli, Öğretim Görevlisi Sema Dinç ve Araştırma Görevlisi Mustafa Erzen tarafından gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Şerife Çoban, canlı yayınlarında kendilerini yalnız bırakmayan İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu’na, Şube Müdürü Mehmet Fidan’a, konuklarına, öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)