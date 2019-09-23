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Öbekci'den Karapıçak’a hayırlı olsun ziyareti

MHP MYK Üyesi Hasan Oğuz Öbekci ile MHP'den İskilip Belediye Başkan Aday Adayı olan İşadamı Mustafa Arık, MHP İl Başkanlığı'na atanan Agah Karapıçak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Öbekci'den Karapıçak’a hayırlı olsun ziyareti

MHP MYK Üyesi Hasan Oğuz Öbekci ile MHP'den İskilip Belediye Başkan Aday Adayı olan İşadamı Mustafa Arık, MHP İl Başkanlığı'na atanan Agah Karapıçak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

23 Eylül 2019 Pazartesi 20:27
Öbekci'den Karapıçak’a hayırlı olsun ziyareti

Öbekci ve Arık, Karapıçak'a yeni görevinde başarılar dilerken, il ve ilçe teşkilatlarının çalışmaları hakkında istişarede bulundular. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkenin bekası adına önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Hasan Oğuz Öbekci, Çorum'da da Karapıçak'ın başkanlığında bu misyonun büyük bir hassasiyetle yürütüleceğine inandığını söyledi. İl Başkanı Agah Karapıçak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Öbekci ve Arık'a teşekkür etti. Hasan Oğuz Öbekci ve Mustafa Arık ardından Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın'ı da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular. (Haber Merkezi)

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