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Mustafa Sırıklı vefat etti

Çorum’un İskilip İlçesi’nin sevilen simalarından Muhasebeci Mustafa Sırıklı hayatını kaybetti.

İskilip 29.12.2020, 19:57
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Mustafa Sırıklı vefat etti

Uzun yıllardan beri ilçede serbest muhasebecilik mesleğini yürüten Sırıklı, hastalığından dolayı bir süredir tedavi görüyordu. 55 yaşındaki Mustafa Sırıklı yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti. Mustafa Sırıklı’nın ölümü ilçede derin bir üzüntü yarattı.

Merhumun cenazesi saat 15.30’da İskilip Hacı Karani Mezarlığı’nda düzenlenen törenle defnedildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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