Mürsel Yasak, TDP İskilip İlçe başkanı seçildi

Kongrede Mürsel Yasak oyların tamamını alarak TDP İskilip İlçe Başkanı oldu.

Kongreye TDP Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Ağaryılmaz, Gençlik Kolları Genel Başkanı Onurcan Yılmaz, İl Başkanı Engin Erenler, Merkez İlçe Başkanı Eralp Ermakan ve çok sayıda partili katıldı.

TDP Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Ağaryılmaz, Adana’da da programı olması nedeniyle erken ayrılırken en kısa sürede tekrar ziyarette bulunacağını anlattı. Gençlik Kolları Genel Başkanı Onurcan Yılmaz da genç katılımının yoğun olduğunu gençlere Genel Başkan Mustafa Sarıgül’ün ayrı bir önem verdiğini anlattı.

Yeni seçilen ilçe yönetimini tebrik eden İl Başkanı Engin Erenler, partinin her geçen gün güç kazandığını ilk seçimlerde belediye başkan adaylarının da yine Mürsel Yasak’ın olacağını anlattı.

(Aliye ÖNCEL)

