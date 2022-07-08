Müftülük personeli kavgada yaralandı
Çorum'un İskilip ilçesinde önceki akşam saatlerinde çıkan kavgada Müftülük personeli Cem Tuncay ağır yaralandı.
İskilip 08.07.2022, 21:12
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İskilip’te meydana gelen olayda İddialara göre; müftülük binasından taşınan ranzaların müftülük binası altında bulunan ayakkabı dükkanının önünü kapattığını söyleyen esnaf, Cem Tuncay'ı darp etti.
Sopalarla Cem Tuncay'a saldırılan olayda Tuncay vücudunun çeşitli bölgelerinden aldığı darbelerle yaralandı. Polis ekipleri tarafından sonlandırılan kavganın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralı Cem Tuncay'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada müşahede altında tutulan Cem Tuncay Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
(Haber Merkezi)
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